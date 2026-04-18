A Bisceglie, un uomo di 46 anni è stato arrestato e portato in carcere dopo che le forze dell’ordine hanno ricostruito una rapina avvenuta ai danni di un cittadino con disabilità totale. L’indagine è partita dopo aver raccolto evidenze che collegano il sospettato all’episodio, avvenuto nel centro della città. La vittima si trovava in condizioni di vulnerabilità al momento dell’aggressione.

Un uomo di 46 anni, originario di Acierale, è stato condotto in carcere dopo che le indagini hanno ricostruito una violenta rapina ai danni di un cittadino di Bisceglie con disabilità totale. L’aggressione, avvenuta nei primi giorni di marzo, ha il presunto responsabile agire con l’aiuto della propria compagna, sfruttando la vulnerabilità della vittima per sottrarre una somma di denaro legata alla sua pensione di invalidità. Il provvedimento restrittivo è stato disposto dal Tribunale di Trani, su istanza del Giudice per le Indagini Preliminari e della Procura della locale. I fatti risalgono a metà marzo, quando un uomo di 50 anni, affetto da una grave invalidità pari al 100%, è stato attirato in una trappola attraverso un falso invito.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trappola mortale a Bisceglie: rapina al disabile, arrestato il 46enne

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