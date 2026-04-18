Rapina un disabile della pensione arrestato un 46enne pugliese

Un uomo di 46 anni è stato arrestato dopo aver rapinato un uomo disabile di 50 anni nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Secondo quanto ricostruito, avrebbe ingannato la vittima e successivamente l’avrebbe aggredita con violenza per portarle via la pensione di invalidità. L’arresto è stato possibile grazie all’intervento di una persona che ha reagito al gesto.

Avrebbe ingannato e poi aggredito "con ferocia" un 50enne di Bisceglie, nella Bat, per portargli via la pensione di invalidità: è stato arrestato grazie al coraggio della vittima che ha denunciato quanto subito ai carabinieri. Si tratta di un uomo di 46 anni, originario di Acireale, in Sicilia, che risponde di rapina aggravata dalla minorata difesa. L'episodio risale allo scorso marzo quando, secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 46enne avrebbe contattato la vittima, invalida al 100%, per invitarla a trascorrere una serata in pizzeria dandole appuntamento non lontano da un distributore h24 di cibo e bevande in pieno centro cittadino a Bisceglie.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Rapina un disabile della pensione, arrestato un 46enne pugliese Notizie correlate Trappola mortale a Bisceglie: rapina al disabile, arrestato il 46enneUn uomo di 46 anni, originario di Acierale, è stato condotto in carcere dopo che le indagini hanno ricostruito una violenta rapina ai danni di un... Rapina in farmacia a Napoli: arrestato un 46enne dai CarabinieriPresunto autore bloccato dopo aver minacciato i dipendenti e rubato 500 euro Su delega della Procura della Repubblica, si comunica che i Carabinieri... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Condannato per tre rapine di cui due a un disabile: in carcere 23enne di Nardò; Rapina ai danni di un disabile a Bisceglie: arrestato 46enne, decisivi i video; Angelica Maria Masella: La mia amicizia speciale con un coetaneo disabile; Condannato per tre rapine di cui due a un disabile: in carcere 23enne di Nardò. Rapina violenta a un disabile a Bisceglie: in carcere un aceseBISCEGLIE – Avrebbe ingannato e poi aggredito con ferocia un 50enne di Bisceglie, nel nord Barese, per portargli via la pensione di invalidità: è stato arrestato grazie al coraggio della vittima che ... livesicilia.it Bisceglie, rapina la pensione a un disabile: arrestato 46enneÈ stato arrestato un uomo di 46 anni, originario di Acireale, accusato di rapina aggravata ai danni di un 50enne disabile a Bisceglie, nel nord Barese. L’episodio risale allo scorso marzo. trmtv.it Rapina in banca a Napoli. «Signora, in casa ha soldi e gioielli»: ma era una truffa telefonica - facebook.com facebook La rapina da film a Napoli, caccia a una banda di professionisti. Due gruppi, uno entrato dalle fogne, hanno svuotato decine di cassette di sicurezza #ANSA ansa.it/sito/notizie/c… x.com