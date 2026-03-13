Aggredito da un detenuto un agente di polizia penitenziaria al Don Bosco di Pisa

Un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto con problemi psichiatrici nel carcere Don Bosco di Pisa. L'aggressione è avvenuta con un pugno alla testa, e l'agente è stato portato all'ospedale cittadino per le cure necessarie. La situazione ha provocato momenti di tensione all’interno della struttura carceraria.

PISA – Ancora tensione al carcere Don Bosco di Pisa, dove un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto con patologie psichiatriche, che lo ha colpito alla testa con un pugno rendendo necessari i controlli all'ospedale cittadino. A darne notizia la segretaria provinciale dell'Al.Si.P.Pe., Alleanza sindacale della polizia penitenziaria Enrica Vento, che nel commentare l'ennesimo grave episodio di violenza, mette in evidenza che "il susseguirsi di tali condotte sono frutto del fallimento della gestione di questa tipologia di detenuti, a seguito della chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari (Opg) sancita dalla Legge 812014, ha delegato al sistema penitenziario ordinario la gestione di soggetti che richiederebbero setting clinico-assistenziali, e non puramente custodiali".