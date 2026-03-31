Nel fine settimana del 28 e 29 marzo, i carabinieri hanno intensificato i controlli in provincia di Livorno per la tutela della sicurezza stradale. Durante le verifiche, sono state contestate diverse infrazioni legate alla guida in stato di ebbrezza. Sono stati sequestrati anche alcuni coltelli e quantità di sostanze stupefacenti, con numerose denunce a carico di persone trovate in possesso di droghe e armi bianche.

Nel fine settimana del 28 e 29 marzo i carabinieri hanno effettuato numerosi controlli in provincia di Livorno con l’obiettivo di tutelare la sicurezza stradale. A Cecina il conducente di un'auto di grossa cilindrata è stato sottoposto ad accertamento con etilometro ed è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,74 grl ed è stato pertanto denunciato per guida in stato di ebbrezza con ritiro immediato della patente. Altri 3 automobilisti, due uomini e una donna tra i 25 ed i 45 anni, nel corso dei controlli, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per essersi rifiutati di sottoporsi ad accertamento tossicologico. Stessa sorte anche per un 30enne di origini sudamericane residente nel fiorentino che, nonostante presentasse una chiara sintomatologia, si è opposto anche all’alcoltest. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Guida in stato di ebbrezza, possesso di coltelli e di droga: fioccano le denunce nel weekend in provincia di Livorno

Articoli correlati

Colleferro: controlli nel territorio, 3 denunce per droga e guida in stato di ebbrezzaIeri mattina, i carabinieri della compagnia di Colleferro hanno effettuato un controllo straordinario del territorio, portando a un bilancio...

Guida in stato di ebbrezza e droga: denunce e segnalazioniI Carabinieri hanno bloccando ed identificando tutte le persone ed i veicoli sospetti, sottoponendoli ad accurati controlli ed a perquisizioni alla...

Aggiornamenti e notizie su Guida in stato di ebbrezza possesso di...

Temi più discussi: Abuso di alcol: controlli e sanzioni della Polizia Municipale; Guida in stato di ebbrezza, 7 patenti ritirate in val Pusteria; Nuovo Codice della Strada, ecco come evitare la sospensione della patente o guidare lo stesso anche se te la sospendono; Cecina, guida in stato di ebbrezza: cinque patenti ritirate nel weekend.

Tiger Woods arrestato per guida in stato di ebbrezza: etilometro a zero, ma finisce in carcereIl campione di golf si è ribaltato con la sua Land Rover a Jupiter Island in Florida, tamponando un camion. Ha rifiutato il test delle urine: ipotesi abuso di farmaci. Era appena tornato a gareggiare ... quotidiano.net

Tiger Woods arrestato per guida in stato d’ebbrezza dopo il terribile incidente stradaleIl mondo dello sport è stato scosso da una notizia improvvisa e drammatica che riguarda una delle icone più grandi del golf mondiale. Secondo quanto riportato ... thesocialpost.it

L'UE pubblica le linee guida per imballaggi più sostenibili ed ecologici x.com

Sii Saggio, Guida Sicuro: tappa finale a Eboli. Oltre 400 studenti per la sicurezza stradale e del mare - facebook.com facebook