Affari Tuoi Martina Miliddi non si vede e Stefano De Martino fa finta di niente

La puntata di Affari Tuoi andata in onda ieri sera ha lasciato molti con l’amaro in bocca. Francesco, il concorrente dal Friuli Venezia Giulia, ha attirato l’attenzione, ma non per la sua partecipazione. La vera sorpresa è stata l’assenza di Martina Miliddi, che non si è vista per tutta la serata. Stefano De Martino ha mantenuto un atteggiamento tranquillo, senza commentare l’assenza dell’ex ballerina. La scena ha lasciato i telespettatori un po’ sorpresi, chiedendosi cosa fosse successo.

Serata amara per Francesco, concorrente del Friuli Venezia Giulia protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda il 27 gennaio 2026, ma la curiosità si è diffusa tra il pubblico (a casa) soprattutto per un altro motivo: per una presenza che, di fatto, non c'è stata. Mentre il gioco procedeva come sempre tra alcune scelte coraggiose del concorrente, qualche offerta rifiutata e colpi di scena poco generosi, in molti hanno notato che la ballerina Martina Miliddi, volto ormai familiare del programma condotto da Stefano De Martino, non è mai entrata in studio. Non è mancata, invece, la spalla comica ormai presenza fissa del programma: Herbert Ballerina.

