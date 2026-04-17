Durante la puntata di questa sera di Affari Tuoi, si è parlato del cachet di Herbert Ballerina, con Stefano De Martino che ha chiesto se si aggira intorno ai 75.000 euro. Lo studio del programma, spesso chiamato teatro delle speranze italiane, è stato descritto come un luogo che ha assunto l’aspetto di una concessionaria di auto in una città umbra e di un seminario poco convenzionale.

Il teatro delle speranze tricolori, meglio noto come lo studio di Affari Tuoi, si è trasformato stasera 17 aprile in un surreale incrocio tra una concessionaria di Perugia e un seminario decisamente poco ortodosso. Protagonista della serata, oltre ai pacchi e alla solita tensione, è stata la verve di Stefano De Martino, che ha trasformato una partita in salita in un siparietto che ha fatto tremare Herbert Ballerina. Affari Tuoi inizia in salita. Al centro del gioco troviamo Davide da Perugia, un impiegato in concessionaria che ha portato con sé il talismano più prezioso: la moglie Sara. La coppia, che ha dedicato la partita ai figli Leonardo e Matilde, ha affrontato il tabellone con lo spirito di chi è abituato a vendere auto, ma si ritrova a gestire pacchi esplosivi.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino svela il cachet di Herbert Ballerina: “Esce quello da 75000?”

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