In una puntata di Affari Tuoi, andata in onda recentemente, un padre e un figlio hanno vinto un assegno di grande valore. La trasmissione si è conclusa con un momento emozionante, durante il quale davanti a una foto della madre, i due hanno condiviso la loro gioia. La puntata sarà ricordata per l’eccezionale vincita e l’atmosfera di commozione che ha coinvolto il pubblico.

Giornata insolita, vibrante, quasi elettrica. La puntata di Affari Tuoi del 27 marzo è partita qualche minuto prima del solito, come se avesse fretta di raccontare qualcosa di speciale. Nessun cambio di programmazione, però. Dietro quell’anticipo si nascondeva un motivo preciso. E, nel frattempo, quella serata si è trasformata in una delle più riuscite della stagione: i protagonisti molisani hanno saputo intrecciare risate e momenti di autentica commozione, fino a un finale destinato a restare impresso. Stefano De Martino ha aperto la trasmissione con qualche minuto di anticipo a causa dello sciopero dei giornalisti, che ha accorciato il Tg1. Un piccolo effetto domino nella programmazione, che ha portato il celebre gioco dei pacchi a chiudere prima del previsto, senza però alterarne il ritmo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Affari Tuoi inizia prima: padre e figlio commuovono l’Italia e intascano un vertiginoso assegno

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