Nella puntata del 18 aprile di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha giocato insieme alla giovane rappresentante del Friuli-Venezia Giulia. La ragazza si è trovata a vivere una partita non particolarmente fortunata, anche se, all’inizio, tutto sembrava scorrere con leggerezza, quasi come se la strada fosse già tracciata verso un lieto fine. Accanto a lei, per tutta la durata del gioco, sua madre Valeria, presenza discreta ma fondamentale. Il conduttore è rimasto molto colpito dalla mamma della concorrente per un motivo in particolare. Lisa viene da Staranzano, un piccolo centro in provincia di Gorizia, e lavora in un’agenzia di marketing e comunicazione.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Affari Tuoi doppio successo per Lisa che trova Gennarino e intasca un ricco assegno: Caterina Balivo da De Martino

Notizie correlate

Affari Tuoi, puntata super veloce e un De Martino scatenato: “Trita l’assegno!”Anche sabato 21 febbraio è andato in onda l'imperdibile appuntamento con la punta di diamante dell'access prime time di Rai1, Affari...

Leggi anche: Cambio programmazione Affari Tuoi, doppio stop per Stefano De Martino nella Settimana Santa

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Affari Tuoi, la coppia di ‘bellissimi’ stravolge anche De Martino: Mai visti così. La partita disastrosa finisce in trionfo; Affari Tuoi stasera su Rai 1 con Jovanotti, Morandi e due pacchiste speciali; Affari tuoi, puntata speciale con Jovanotti e Morandi; Affari Tuoi 13 aprile, quanto ha vinto Sara al gioco dei pacchi.

Affari Tuoi, Stefano De Martino in confusione: cosa è successo nella puntata del 15 aprile 2026?Caos nella puntata del 15 aprile di Affari Tuoi . Il conduttore Stefano De Martino è andato in confusione, ecco che cosa è successo. Puntata ricca di colpi di scena quella andata in onda ieri sera, ... notizie.it

Caos ad Affari Tuoi, cos’è successo nella puntata del 15 aprile?Nello studio di Affari Tuoi, durante la puntata andata in onda il 15 aprile, si è scatenato il caos. Ecco cos'è successo. novella2000.it

La sera guardo sempre lui ad Affari Tuoi. " Questa frase di Belen Rodriguez è arrivata quasi a sorpresa durante la sua ospitata da Pio e Amedeo, lasciando intendere che tra lei e Stefano De Martino potrebbe essere tornato un rapporto sereno dopo tutto quell - facebook.com facebook