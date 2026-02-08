Una banda di ladri ha preso di mira una villa nei Castelli Romani. Sono entrati di notte e hanno portato via gioielli, armi e anche un’auto. La proprietà è stata svaligiata senza lasciare tracce e ora le forze dell’ordine stanno cercando di risalire ai colpevoli.

Colpo in villa ai Castelli romani dove ignoti hanno rubato gioielli e armi. Inoltre, si sono impossessati anche di un'auto. Il raid è avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 febbraio nella zona di Albano Laziale. Furto in villa ai Castelli romaniI malviventi hanno messo nel mirino una villetta di.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su villa castelli romani

Una banda di ladri ha preso di mira una villetta a Cerveteri e ha portato via gioielli e orologi di lusso per circa 100mila euro.

Durante l’assenza dei proprietari, alcuni ladri sono entrati in una villa a Cerveteri e hanno portato via gioielli e Rolex per circa 100mila euro.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su villa castelli romani

Argomenti discussi: Colpo in villa ai Castelli romani: rubati gioielli e armi; Ladri acrobati e fulminei: colpo in villa a Varese; Ladri in azione in provincia, colpo in villa con i proprietari in casa; Colpo da professionisti sulla collina di Moncalieri: villa ripulita in pieno giorno.

Colpo da professionisti sulla collina di Moncalieri: villa ripulita in pieno giornoA Revigliasco i ladri studiano le telecamere, forzano una finestra e portano via oro, diamanti e orologi per decine di migliaia di euro ... giornalelavoce.it

Furto in villa: spariti diamanti, orologi e monete d’oroUna villa sulle colline di Revigliasco, in strada del Redentore, è stata presa di mira da una banda di ladri professionisti. Il colpo, avvenuto a fine mese di gennaio in pieno giorno, ha fruttato ai m ... torinoggi.it

Colpo dei ladri in una villa: bottino da decine di migliaia di euro facebook