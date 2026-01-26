Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi e Cilento | Raggiungere la piena operatività entro il 2030

L’Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi e Cilento sta progredendo verso la piena operatività prevista entro il 2030. Recenti discussioni hanno generato interpretazioni parziali sulle sue fasi di sviluppo, ma il progetto continua a evolversi secondo i piani stabiliti. Questo processo rappresenta un passo importante per migliorare le connessioni nella regione e sostenere lo sviluppo economico locale.

Negli ultimi tempi, l'Aeroporto Salerno Costa d'Amalfi e Cilento è stato oggetto di interpretazioni parziali e distorte riguardo alla sua attuale fase di sviluppo.

