La sfida di Poli Bortone | Anfiteatro e spettacoli | rivoglio la Lecce romana

Un'esponente politica ha espresso il desiderio di rivedere l'anfiteatro e il teatro romano della città, con l'obiettivo di ospitare nuovamente spettacoli come accaduto in passato. Ha sottolineato l'importanza di queste strutture per il patrimonio cittadino e ha manifestato l’intenzione di recuperarle e valorizzarle attraverso eventi culturali. La richiesta si inserisce in un progetto di rilancio delle aree storiche della zona.

«Mi piacerebbe riuscire a rivedere l'anfiteatro e il teatro romano, ospitare alcuni spettacoli come già è successo diversi anni fa: è importante che la città conosca tutti gli aspetti della propria storia». L'auspicio del primo cittadino di Lecce, Adriana Poli Bortone, è chiaro: che possano profilarsi le condizioni per un riutilizzo degli edifici monumentali antichi per accogliere spettacoli dal vivo con la messa in scena dei drammi delle letterature classiche. Tale idea per il futuro – si spera un tempo non troppo lontano – si è sviluppata lo scorso venerdì, nel Convento degli Agostiniani di Lecce, durante la presentazione del... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - La sfida di Poli Bortone: «Anfiteatro e spettacoli: rivoglio la Lecce romana» Articoli correlati Elezioni Provincia Lecce 2026: sfida aperta Tarantino-Poli Bortone. Urne chiuse: inizia lo spoglioUrne chiuse: nelle porrime ore si conoscerà il nome del nuovo presidente della Provincia di Lecce. Leggi anche: Poli Bortone, a Lecce la resa dei conti: vertice con gli assessori. Ipotesi dimissioni e rimpasto Una raccolta di contenuti su Poli Bortone Temi più discussi: La Coppa Davis per la prima volta a Lecce, Poli Bortone: Grande riconoscimento alla città e al Ct Lecce; Come Pogacar può vincere la Milano-Sanremo 2026 contro il favorito Van der Poel: Deve osare come non ha mai fatto prima; Lecce, ordinanza anti-incendi: divieti e obblighi in vista dell’estate 2026; Le urne sono chiuse ma la questione resta aperta. Poli Bortone : Esprimo tutta la mia solidarietà e vicinanza a StefanazziIl sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, ha espresso la propria solidarietà nei confronti dell’onorevole Claudio Stefanazzi in seguito all'atto intimidatorio subito l'altra notte, ovvero il ... leccesette.it Poli Bortone al Governo: Metal detector negli istituti per fermare le armi tra i banchiDopo la notizia dell'aggressione a una docente nel Bergamasco, la sindaca di Lecce ha sollecitato interventi urgenti contro il disagio giovanile. Ha inoltre proposto misure ai ministeri, tra le quali ... lecceprima.it Promessa mantenuta. Venerdì mattina, subito dopo la pubblicazione dell’articolo che denunciava il degrado al Castello Carlo V e alla vicina Fontana dell’Armonia, il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone e il direttore del Castello, Pietro Copani, hanno fatto s - facebook.com facebook