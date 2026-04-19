Adozioni internazionali rimborsi per le spese 2025 | domande al via dal 4 maggio

A partire dal 4 maggio, sarà possibile presentare le domande per ottenere i rimborsi delle spese sostenute per le adozioni internazionali nel 2025 e nel 2026. La misura è stata resa operativa con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2026, in seguito all’entrata in vigore del decreto firmato dalla Ministra responsabile. Il decreto riguarda specificamente le spese relative alle procedure di adozione internazionale nei due anni indicati.