La Regione Toscana finanzia le case editrici indipendenti | al via le domande per i rimborsi fieristici

L’amministrazione regionale toscana consolida il proprio supporto al comparto editoriale in vista della XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, in calendario dal 14 al 18 maggio 2026. Su proposta dell’assessora alla Cultura e all’Editoria, Cristina Manetti, la Giunta ha deliberato lo stanziamento di un fondo complessivo di 20.000 euro destinato alle case editrici del territorio che prenderanno parte alla kermesse piemontese allestendo un proprio spazio espositivo autonomo. Le tempistiche e l’erogazione dei fondi Il provvedimento è stato formalizzato attraverso il decreto n. 3284 del 18 febbraio 2026 e pubblicato in data odierna sul BURT (n. 8, parte III). A partire da oggi, le imprese interessate avranno a disposizione quindici giorni per presentare la propria manifestazione d’interesse: il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato inderogabilmente al 12 marzo 2026. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

