Adolescenti videogiochi e relazioni | al via la nuova rassegna per educatori e genitori

A Longiano è iniziata una nuova rassegna dedicata a educatori e genitori, intitolata

Prende il via a Longiano "Cum Panis" una nuova rassegna pedagogica di comunità che mette al centro il tema dell’adolescenza, intrecciando educazione, cultura e territorio. Un percorso condiviso che nasce dall’idea del “pane” come simbolo di relazione e partecipazione, e che valorizza lo sguardo.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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