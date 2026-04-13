Smartphone videogiochi e impiego dell' intelligenza artificiale | un confronto aperto per educatori e famiglie

Martedì 14 aprile, dalle 15.30 alle 18.30, nella sala Sozzi del palazzo del Ridotto si terrà un incontro intitolato “Facciamo un Patto digitale? Costruire alleanze educative e condividere regole comuni per vivere bene il digitale”. L’evento riunirà educatori e famiglie per discutere sull’uso di smartphone, videogiochi e intelligenza artificiale, offrendo uno spazio di confronto tra adulti su questi temi.

Martedì 14 aprile, dalle ore 15.30 alle 18.30, la sala Sozzi del palazzo del Ridotto ospiterà l’incontro “Facciamo un Patto digitale? Costruire alleanze educative e condividere regole comuni per vivere bene il digitale”, appuntamento dedicato al confronto tra adulti che, a vario titolo.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Il problema non è l’impiego dell’intelligenza artificiale: è l’organizzazione della scuola. Letterainviata da Enrico Fortunato Maranzana - È al via la sperimentazione dell’intelligenza artificiale nella scuola, promossa come strumento per rendere... L’intelligenza artificiale uccide i vecchi videogiochi? No, gli utenti tirchiL’AI sta uccidendo i vecchi videogiochi! Questo allarme lo troverete in molti magazine specializzati in questi giorni, e se non siete dentro a questo...