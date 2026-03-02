Violenza nelle relazioni adolescenti | al Liceo Legnani i risultati della ricerca

Al Liceo Legnani di Saronno è stata condotta una ricerca sulla violenza nelle relazioni tra adolescenti, evidenziando come comportamenti di controllo, gelosia e sopraffazione siano presenti tra gli studenti. La mappatura dei dati è stata realizzata con metodo scientifico, offrendo un quadro dettagliato delle dinamiche che si verificano tra i giovani all’interno delle loro relazioni. I risultati sono stati resi noti attraverso una presentazione pubblica.

La violenza normalizzata nelle relazioni tra adolescenti: le ragazze pagano il prezzo più alto (e hanno paura)Dietro l'immagine spesso idealizzata dell'amore giovanile emergono dinamiche segnate da controllo, aggressività e pressioni, spesso percepite come...

Relazioni tossiche, alcool e violenza: il rapporto di Save The Children sugli adolescenti italianiUn adolescente su quattro è stato spaventato almeno una volta da atteggiamenti violenti del partner.

Il Liceo Legnani di Saronno presenta Legami d'Amore, indagine sulle relazioni giovanili.

