Adolescenti iperconnessi e iperfragili la psicoanalista Adelia Lucattini | Il digitale annulla l’alterità
Un nuovo rapporto con il mondo e le relazioni si sta sviluppando tra gli adolescenti, che trascorrono molto tempo online e sui social media. La psicoanalista ha spiegato come questa forte connessione digitale influenzi la percezione di sé e degli altri, spesso portando a una maggiore fragilità emotiva. La
La “Generazione Connessa” vive l’ambiente digitale non come uno strumento, ma come una vera dimensione esistenziale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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