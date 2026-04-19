Adolescenti iperconnessi e iperfragili la psicoanalista Adelia Lucattini | Il digitale annulla l’alterità

Un nuovo rapporto con il mondo e le relazioni si sta sviluppando tra gli adolescenti, che trascorrono molto tempo online e sui social media. La psicoanalista ha spiegato come questa forte connessione digitale influenzi la percezione di sé e degli altri, spesso portando a una maggiore fragilità emotiva. La