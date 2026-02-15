Smartphone e figli i consigli della psichiatra Adelia Lucattini | regole relazione e limiti per crescere nel digitale

La psichiatra Adelia Lucattini ha avvertito che l’uso eccessivo di smartphone tra i giovani può portare a problemi di comportamento e attenzione, a causa della loro familiarità crescente con la tecnologia fin dall’età infantile.

Non vietare, ma educare. È questo il punto centrale richiamato dalla psichiatra Adelia Lucattini, Ordinario della Società Psicoanalitica Italiana e dell’International Psychoanalytical Association, nel dibattito sull’uso di smartphone e dispositivi digitali da parte di bambini e adolescenti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Durante le vacanze di Natale, bambini e ragazzi affrontano una doppia attesa: il desiderio di relax e divertimento e le responsabilità scolastiche.

La crescente violenza tra i giovani rappresenta una sfida complessa che coinvolge diversi aspetti della società moderna.

