Oltre la stanchezza primaverile disturbo affettivo stagionale SAD e distimia anche negli adolescenti Ne parliamo con Adelia Lucattini

Con l’arrivo della primavera, molte persone sperimentano variazioni dell’umore che possono essere accompagnate da stanchezza e sensazioni di svogliatezza. Tra i soggetti più colpiti ci sono anche gli adolescenti, che possono soffrire di disturbo affettivo stagionale e distimia. Per approfondire queste tematiche, abbiamo intervistato un’esperta nel campo della psichiatria e della psicoanalisi, che ha spiegato come tali cambiamenti si manifestano in questa stagione.