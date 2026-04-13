Oltre la stanchezza primaverile disturbo affettivo stagionale SAD e distimia anche negli adolescenti Ne parliamo con Adelia Lucattini
Con l’arrivo della primavera, molte persone sperimentano variazioni dell’umore che possono essere accompagnate da stanchezza e sensazioni di svogliatezza. Tra i soggetti più colpiti ci sono anche gli adolescenti, che possono soffrire di disturbo affettivo stagionale e distimia. Per approfondire queste tematiche, abbiamo intervistato un’esperta nel campo della psichiatria e della psicoanalisi, che ha spiegato come tali cambiamenti si manifestano in questa stagione.
Intervista di Marialuisa Roscino - In questa intervista, Adelia Lucattini, Psichiatra e Psicoanalista, Ordinario della Società Psicoanalitica Italiana e dell’International Psychoanalytical Association ci illustra come in primavera, in alcuni casi, è possibile notare dei cambiamenti dell’umore. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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