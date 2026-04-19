Addio tragico a Manninger | l’ex Juve muore in un incidente ferroviario

Un ex calciatore, noto per aver indossato la maglia di una squadra italiana, è deceduto in un incidente ferroviario avvenuto in Austria. La notizia ha suscitato commozione tra tifosi e addetti ai lavori, mentre le autorità hanno avviato le indagini per accertare le cause dello scontro. L'incidente si è verificato questa mattina, coinvolgendo un treno e un veicolo sulla linea ferroviaria locale.

Il mondo del calcio internazionale è scosso da una notizia tragica che ha colpito il cuore dell’Austria e, di riflesso, il campionato italiano. Alexander Manninger, ex portiere della Juventus e di diverse altre squadre nostrane, è venuto a mancare all’età di 48 anni in seguito a un terribile sinistro stradale avvenuto a Strasburgo, in Austria. Il portiere austriaco è stato travolto da un treno mentre percorreva con la propria auto un passaggio a livello privo di barriere protettive; nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, non è stato possibile salvarlo. Un percorso sportivo tra gloria europea e successi in Italia. La scomparsa prematura di Manninger lascia un vuoto profondo in chiunque abbia seguito la sua carriera, caratterizzata da una grande costanza e da traguardi importanti raggiunti sia nei club che con la nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio tragico a Manninger: l’ex Juve muore in un incidente ferroviario Addio ad Alex Manninger il portiere gentiluomo Notizie correlate Addio a Alexander Manninger, l’ex portiere della Juve muore in un incidente stradaleUna tragedia in Austria risultata fatale per l’ex portiere della Juventus, Alexander Manninger. Manninger muore in un tragico incidente: schianto con un treno vicino SalisburgoLo schianto al passaggio a livello È morto a 48 anni Alexander Manninger, ex portiere della Juventus e della nazionale austriaca, vittima di un... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: E' morto Alex Manninger: il portiere gentiluomo: travolto da un treno a Salisburgo; Shock nel mondo del calcio. Addio ad Alex Manninger; Tragedia a Salisburgo: addio ad Alex Manninger, l'ex portiere travolto da un treno; Addio ad Alex Manninger: le reazioni nel mondo del calcio. Addio a Manninger, il suo agente lo ricorda: Ripartimmo da Firenze. Percorso bellissimoNei giorni scorsi il mondo del calcio è rimasto scioccato dalla morte di Alexander Manninger. L'ex portiere, transitato anche dalle parti di Firenze vestendo la maglia della Fiorentina, ... firenzeviola.it Addio a Manninger, una meteora a Brescia ma sempre con il sorrisoL’arrivo a luglio del 2004 in biancazzurro, il ritiro a Valdaora, il dualismo con Castellazzi, il poco spazio con De Biasi a preferirgli tra i pali il portiere italiano. E così a fine agosto l’addio e ... giornaledibrescia.it IL TG DI PREALPINA #Arluno – Tragico frontale: un morto e un ferito grave #IndunoOlona – L’addio di Enzo: “Basta violenza” #Varese – Foto di nudo, cosa rischiano i minori #BustoArsizio – Città invasa dai “bisonti” #Marnate – Protesta contro l’antenna # facebook