L'ex portiere della Juventus, Alexander Manninger, è morto in un incidente stradale avvenuto giovedì mattina nei pressi di Salisburgo. L’incidente si è verificato a un passaggio a livello, dove la sua auto si è scontrata con un treno locale. La collisione ha causato il decesso del 48enne, che si trovava alla guida al momento dell’incidente.

Una tragedia in Austria risultata fatale per l’ex portiere della Juventus, Alexander Manninger. Un terribile incidente stradale avvenuto giovedì mattina nei pressi di Salisburgo, dopo uno scontro tra la sua auto e un treno locale a un passaggio a livello, ha sancito la morte del 48enne. Lo riportano Bild e i media austriaci. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto poco dopo le 8.20 vicino alla fermata di Pabing, su un attraversamento ferroviario senza barriere. Il veicolo, un minivan, è stato gravemente danneggiato nell’impatto con un treno regionale. I circa 25 passeggeri del treno e il conducente sono rimasti illesi, mentre per l’ex portiere non c’è stato nulla da fare nonostante i rapidi soccorsi e i tentativi di rianimazione.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Addio a Alexander Manninger, l’ex portiere della Juve muore in un incidente stradale

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