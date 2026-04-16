Un incidente mortale si è verificato nelle prime ore del mattino vicino a Salisburgo, in Austria. Un veicolo si è scontrato con un treno al passaggio a livello, causando la morte di Alexander Manninger, 48 anni, ex portiere della Juventus e della nazionale austriaca. La dinamica dell’incidente si è verificata in un'area di attraversamento ferroviario senza ulteriori dettagli sui rilievi.

Lo schianto al passaggio a livello. È morto a 48 anni Alexander Manninger, ex portiere della Juventus e della nazionale austriaca, vittima di un tragico incidente avvenuto nelle prime ore della mattina in Austria. Secondo le prime ricostruzioni, l’ex calciatore era alla guida della sua auto quando si è verificato un violento impatto con un treno locale nei pressi di Salisburgo. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 8:20 del 16 aprile, all’altezza della fermata di Pabing, in corrispondenza di un passaggio a livello senza barriere. Una dinamica che lascia ancora molti interrogativi aperti: il veicolo, un minivan, è stato centrato dal convoglio ferroviario e gravemente distrutto nell’impatto.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Manninger muore in un tragico incidente: schianto con un treno vicino Salisburgo

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