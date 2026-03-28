Lukaku-Napoli tensione alta | il club non arretra

Il caso Romelu Lukaku continua a generare tensione all’interno del club Napoli. La situazione tra il giocatore e la società resta irrisolta, con confronti e comunicazioni che si sono protratte negli ultimi giorni. Nessuna delle parti ha fatto un passo indietro, mantenendo un atteggiamento deciso sulla questione. La vicenda si inserisce in un momento di particolare attenzione attorno alle dinamiche di mercato e alle relazioni interne alla squadra.

Il caso Romelu Lukaku continua a tenere alta la tensione in casa Napoli. La frattura, secondo La Gazzetta dello Sport, nasce dalla decisione dell’attaccante di restare ad Anversa per allenarsi con un preparatore personale, senza seguire fino in fondo il programma previsto dal club. Il punto che ha irritato maggiormente la società riguarda proprio questo aspetto. Alcune sedute sarebbero state saltate senza autorizzazione. Un comportamento che il Napoli avrebbe letto come uno strappo serio, soprattutto in una fase delicata della stagione. La risposta del club sarebbe stata netta. Nessuna apertura particolare. Nessuna eccezione. La linea scelta è quella del rispetto delle regole interne, senza trattamenti diversi in base al peso del giocatore o al momento della squadra. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Lukaku-Napoli, tensione alta: il club non arretra Articoli correlati Caso Lukaku, tensione col Napoli: rientro rinviato e club contrariatoCaso Lukaku, tensione col Napoli: rientro rinviato e club contrariato"> Scoppia il caso Lukaku in casa Napoli. Leggi anche: Lukaku dice no al Belgio e non si presenta a Napoli: tensione con il club, cosa sta succedendo Una selezione di notizie su Lukaku Napoli tensione alta il club non... Temi più discussi: Clamoroso caso Lukaku: l'attaccante non vuole tornare al Napoli; La notte non dormo, è la gara della mia vita, la tensione di Gattuso prima di Italia-Irlanda del Nord; Caos Norvegia-Nike: Haaland mostra in anticipo le maglie del Mondiale, la Federcalcio si lamenta; Napoli, Lukaku lascia il ritiro della nazionale belga: il motivo. Lukaku Napoli, scontro aperto sul rientro in città: senza una svolta il belga rischia l’estromissione dalla rosa. i dettagliLukaku Napoli, scontro aperto sul rientro in città: senza una svolta il belga rischia l’estromissione dalla rosa. i dettagli ... calcionews24.com Napoli, tensione con Lukaku: c’è la decisione per il 2026/2027!Cessione Lukaku - Ore di tensione fra il Napoli e Lukaku: il belga ha irritato il club col suo comportamento e il suo futuro è già deciso! fantamaster.it Kevin De Bruyne parla del "caso" Lukaku dal ritiro del Belgio negli Stati Uniti Il numero 11 azzurro spiega le differenze tra la sua riabilitazione (avvenuta completamente in Belgio) e quella di Lukaku (fatta tra Anversa e Napoli) e parla di "divergenze" e "visi - facebook.com facebook Caso #Lukaku: ultimatum del #Napoli. Entro lunedì l’attaccante dovrà essere a Castel Volturno x.com