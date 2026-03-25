La Juventus ha messo nel mirino un difensore attualmente in scadenza con il suo club, ma deve fare i conti con una forte concorrenza europea. Oltre alle possibilità italiane, altri tre club sono interessati al giocatore, rendendo la trattativa particolarmente complessa. L’attenzione si concentra sulla situazione contrattuale e sulle offerte presentate per il trasferimento nel prossimo mercato.

Senesi Juventus, i bianconeri puntano forte sul difensore in scadenza con il Bournemouth ma la concorrenza europea è davvero spietata. La Juventus accelera intensamente le proprie mirate manovre di mercato per puntellare la retroguardia in vista della prossima stagione. Secondo le indiscrezioni lanciate dal Corriere dello Sport, Marcos Senesi rappresenta uno dei preferiti per innalzare il livello della difesa. Il centrale ha il contratto in scadenza a fine giugno con il Bournemouth e costituisce una ghiotta opportunità a parametro zero. La dirigenza ha già avviato i contatti formali per sondare la fattibilità dell’operazione, cercando di anticipare le mosse avversarie per assicurarsi le sue prestazioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Senesi Juventus, concorrenza sempre più folta: ci pensano anche altri tre club, uno è italiano! Gli aggiornamenti sul difensore

Articoli correlati

Giovane Juventus, la concorrenza dalla Serie A si fa sempre più fitta: si è aggiunto anche quel club, ci proverà già a gennaio! Le novitàCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate.

Subiabre Juve, concorrenza di un club italiano per il talento argentino: gli aggiornamentidi Redazione JuventusNews24Subiabre Juve, il talento argentino resta nel mirino dei bianconeri.

Aggiornamenti e notizie su Senesi Juventus

Temi più discussi: Moretto - Juventus, cosa succede con Gatti, Kostic e Senesi; Senesi Juve, il punto di Moretto: Giocatore attratto dai bianconeri, ma questi 3 club sono avanti; La Juventus insiste per Senesi; Juventus, scambio Kolo Muani-David?. Milan, Allegri vuole Milinkovic-Savic e Kean.

Difesa: Senesi, Celik e Spinazzola nel mirinoDifesa: Senesi, Celik e Spinazzola nel mirino Per la retroguardia, il primo obiettivo resta Marcos Senesi del Bournemouth, anche se la concorrenza di club come Aston Villa e ... tuttojuve.com

Inter, concorrenza alla Juve per SenesiInter, piano per il dopo Bastoni: Senesi obiettivo concreto se parte il difensore L’Inter guarda già al futuro e prepara le mosse in vista del prossimo calciomercato. A Milano ... tuttojuve.com

Si accende il calciomercato della #Juve Rudiger, Senesi, Celik, Ederson, Goretzka, Kessie, Pellegrini, Bernardo Silva, Zirkzee, Kolo Muani, Alisson, Vicario e De Gea nel mirino per l’estate L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRI - facebook.com facebook

#Senesi alla #Juventus Le ultimissime novità x.com