Più controlli e stop alle pubblicità di interventi estetici sono diventati un’ossessione | le misure del governo cinese dopo ilboom di ritocchini tra Millennial e GenZ

Il governo cinese ha deciso di intensificare i controlli sulle cliniche di chirurgia estetica e di mettere un freno alle pubblicità di interventi. Dopo l’aumento esponenziale di giovani, tra Millennial e Generazione Z, che si rivolgono a queste strutture, le autorità temono un escalation di rischi e pratiche poco sicure. Ora si cerca di regolamentare meglio il settore, con l’obiettivo di proteggere i ragazzi da offerte troppo facili e di ridurre il mercato nero di trattamenti poco affidabili.

L’ ossessione per la chirurgia e per la medicina estetic a ha travolto la Cina negli ultimi anni. Vista la domanda crescente, soprattutto da parte di giovanissimi, è nato un pericoloso sottobosco di cliniche dagli standard discutibili e personale non qualificato che usa i social per promuovere i propri servizi. Il governo ha deciso di mettere un freno, intensificando i controlli e limitando le comunicazioni ingannevoli online o le pubblicità di interventi ad alto rischio. La medicina estetica è un settore in crescita un po’ ovunque, ma in Cina ha conosciuto un boom particolare tra i millennial e la generazione Z, che dispongono di una capacità di spesa maggiore delle generazioni precedenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

