Giappone addio al cioccolato obbligatorio | le donne scelgono l’autoindulgenza a San Valentino

In Giappone, le donne hanno deciso di smettere di regalare cioccolato obbligatorio a San Valentino, causando la fine di una consuetudine che durava da decenni. Quest’anno, molte preferiscono dedicarsi a sé stesse, acquistando cioccolato solo per piacere personale. A Tokyo, alcune negozi segnalano un aumento delle vendite di dolci di lusso, mentre le clienti scelgono regali più autentici e meno convenzionali.

Nelle torri di cristallo e negli uffici affollati di Tokyo, Osaka e di ogni angolo del Giappone, una tradizione vecchia di decenni sta morendo. Quest’anno, solo il 20,1% delle donne giapponesi ha dichiarato che comprerà il giri choco – il “cioccolato di cortesia” che per oltre quarant’anni hanno distribuito ai colleghi maschi ogni 14 febbraio. Un dato che segna il minimo storico e fotografa una trasformazione culturale che va ben oltre la semplice scelta di non comprare scatole di cioccolatini economici. Secondo un sondaggio condotto nel dicembre 2025 dal grande magazzino Matsuya Ginza su 1.328 persone tra i 17 e gli 84 anni, la vera stella di San Valentino è diventata un’altra: il jibun choco, letteralmente “cioccolato per sé stessi”. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

