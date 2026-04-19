Una nuova iniziativa mira a contrastare il bagarinaggio digitale nei grandi eventi musicali attraverso l'uso della scansione dell’iride. Promossa da Tools for Humanity, la tecnologia di Concert Kit si propone di identificare i partecipanti in modo più sicuro, contrastando i software automatizzati che cercano di mettere le mani sui biglietti. La soluzione rappresenta un passo avanti nella tutela dell’accesso ai concerti, eliminando la possibilità di frodi e abusi digitali.

La lotta contro i software che monopolizzano i posti a sedere nei grandi eventi musicali riceve una nuova sfida tecnologica grazie all’iniziativa Concert Kit, promossa da Tools for Humanity. L’obiettivo è garantire che l’acquisto dei biglietti sia riservato esclusivamente a individui reali, utilizzando la tecnologia del sistema World ID per sventare le strategie dei bot che oggi rendono l’accesso ai concerti un’impresa quasi impossibile per i veri appassionati. L’identità biometrica al servizio della musica dal vivo. Per chiunque abbia tentato di accaparrarsi un posto per il proprio artista preferito, la velocità di connessione si è rivelata spesso insufficiente contro la potenza di calcolo dei programmi automatizzati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio bagarinaggio digitale: la scansione dell’iride contro i bot

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