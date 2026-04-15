La Francia dice addio a Windows per Linux | una scelta di sovranità digitale europea contro gli Stati Uniti

Da ilfattoquotidiano.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La pubblica amministrazione francese sta passando dall’utilizzo di Windows a Linux, un sistema operativo open source. Questa decisione mira a rafforzare la sovranità digitale europea, sostituendo il software di proprietà statunitense con soluzioni sviluppate in Europa. La transizione riguarda diversi uffici pubblici e si inserisce in un piano più ampio di autonomia tecnologica. La scelta coinvolge anche l’adozione di strumenti e risorse open source.

La Francia dice addio a Windows. Al posto del sistema operativo prodotto da Microsoft, la pubblica amministrazione utilizzerà il software open source Linux. Il passaggio sarà graduale, ci vorrebbero volere anche diversi anni per spostare tutti i dipendenti pubblici da un sistema all’altro, ma permetterà di rendere Parigi indipendente dagli strumenti tecnologici degli Stati Uniti. La notizia, come ha riportato il Corriere, è stata data l’8 aprile dalla Direzione interministeriale per gli affari digitali (Dinum), durante un seminario a Bercy. “Il governo non può più limitarsi ad ammettere la propria dipendenza: deve liberarsene. Dobbiamo riprendere il controllo del nostro destino digitale”, ha detto David Amiel, ministro dei Conti pubblici.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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