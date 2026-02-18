Frederick Wiseman addio al maestro del documentario | uno sguardo antropologico sulla realtà scompare a 96 anni

Frederick Wiseman, noto regista di documentari, è morto all’età di 96 anni a causa di complicazioni legate all’età. La sua scomparsa rappresenta la perdita di uno dei più acuti osservatori della società americana, capace di catturare dettagli spesso invisibili agli occhi comuni. Tra le sue opere più celebri, “Titicut Follies” ha aperto nuovi orizzonti nel racconto delle istituzioni e delle dinamiche sociali.

Addio al Maestro dell’Osservazione: Frederick Wiseman ci lascia all’età di 96 anni. Il cinema perde uno dei suoi più attenti e influenti osservatori. Frederick Wiseman, regista statunitense noto per i suoi documentari che esplorano le istituzioni e la vita quotidiana, è scomparso il 17 febbraio 2026 all’età di 96 anni. Il suo approccio, che ha superato i confini del cinema *vérité*, ha segnato generazioni di autori, offrendo uno sguardo antropologico sul mondo senza eludere la complessità dell’esistenza. Un Cinema Antropologico: L’Immersione nella Realtà. Wiseman non era un regista che cercava lo scoop o il sensazionalismo.🔗 Leggi su Ameve.eu Frederick Wiseman, addio al maestro del documentario: sguardo implacabile su società e istituzioni americane.Frederick Wiseman è morto oggi all’età di 96 anni, dopo aver dedicato la vita a mettere sotto pressione le istituzioni americane. Frederick Wiseman: il leggendario documentarista morto a 96 anniFrederick Wiseman è morto il 16 febbraio 2026 negli Stati Uniti, a 96 anni, a causa di complicazioni legate all’età. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Addio a Frederick Wiseman; Addio a Frederick Wiseman, documentarista, Leone d'oro e Oscar alla carriera; Addio al grande documentarista Frederick Wiseman; Addio a Frederick Wiseman, titanico narratore della verità sociale. Addio al grande documentarista Frederick WisemanHa influenzato numerosi registi, da Stanley Kubrick a Milos Forman, da Gus Van Sant a Wes Anderson. Aveva 96 anni. laregione.ch Nessuno come lui: addio al grande regista cinematograficoLutto nel mondo del cinema, si è spento all’età di 96 anni il leggendario documentarista e regista Frederick Wiseman. E’ un giorno triste per il mondo del cinema, che vede la morte di uno dei ... notizie.it Frederick Wiseman è stato uno spirito libero, un narratore titanico, senza dubbio il più grande maestro del cinema del reale del secolo scorso e di questa porzione di secolo. Con orgoglio e profonda commozione, ne ricordiamo l’amicizia, il tempo trascorso insi facebook La Biennale ricorda il grande regista Frederick Wiseman, "maestro indiscusso del documentario e voce indimenticabile del cinema indipendente". Nel 2014 la consegna del Leone d'Oro alla carriera della Mostra del Cinema di Venezia. rbcasting.com/p=158 x.com