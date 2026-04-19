Addio a Sergio Cappelli | scompare l’ex senatore che ha segnato Savona

È deceduto l’ex senatore che ha avuto un ruolo di rilievo nelle istituzioni di Savona, lasciando un segno nelle vicende politiche della provincia. La sua figura è stata spesso al centro dell’attenzione per la sua attività pubblica a livello locale e nazionale. La notizia ha suscitato cordoglio tra coloro che lo hanno conosciuto e seguito nel corso degli anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità della zona.

La politica della provincia di Savona piange la perdita di un uomo che ha segnato le istituzioni locali e nazionali. Sergio Cappelli, ingegnere e figura chiave del movimento leghista, è deceduto a 75 anni dopo una lunga battaglia contro una malattia che lo aveva colpito nel tempo. La sua scomparsa avviene in un momento storico particolare, poco dopo il decesso di Umberto Bossi, lasciando la percezione di un capitolo che si chiude definitivamente per il territorio ligure. Dalle prime battaglie in Comune ai vertici del Ministero. Il percorso dell’ex senatore ha avuto origine nel 1990, quando debuttò come consigliere comunale a Savona. Fu proprio quella prima esperienza amministrativa a gettare le basi per una carriera che lo avrebbe portato, nei successivi anni, a rappresentare la zona nelle sedi più alte dello Stato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Sergio Cappelli: scompare l’ex senatore che ha segnato Savona Notizie correlate Leggi anche: Addio a Sergio Lucchi: scompare il leggendario terzino della Rimini Leggi anche: Calcio in lutto, addio all’ex presidente che ha segnato un’epoca Contenuti e approfondimenti Si parla di: Addio a Sergio Cappelli, una stagione della politica savonese che se ne va; Bergeggi, il gioco delle porte girevoli: tra silenzi, ambiguità e una bomba annunciata.