Calcio in lutto addio all’ex presidente che ha segnato un’epoca

Il mondo del calcio francese piange la scomparsa di Jean-Pierre Escalettes, ex presidente della federazione tra il 2005 e il 2010. La notizia è stata diffusa martedì 14 aprile dalla stessa federazione, che ha espresso cordoglio per la perdita di una figura che ha ricoperto ruoli di rilievo nel calcio nazionale. La sua morte ha suscitato reazioni di rispetto e ricordo tra gli addetti ai lavori.

Il mondo del calcio si ferma e guarda indietro, con rispetto. Martedì 14 aprile la Federazione calcistica francese ha annunciato la morte di Jean-Pierre Escalettes, storico dirigente ed ex presidente della federazione dal 2005 al 2010. Aveva 90 anni. Una figura che ha attraversato il pallone in ogni ruolo possibile, lasciando un’impronta che oggi viene ricordata con parole solenni e piene di gratitudine. Il cordoglio della federazione: “passione, umanità e lealtà”. A diffondere la notizia è stata la stessa Federazione calcistica francese, con un comunicato ufficiale dal tono profondamente emotivo. Nel testo, l’istituzione ha voluto sottolineare prima di tutto la statura umana e sportiva di Escalettes.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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