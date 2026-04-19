La comunità di Catania si appresta a salutare l’architetto e ingegnere Rosario Laudani, deceduto nella notte del 17 aprile. Laudani è noto per aver contribuito alla progettazione di numerose strutture in città e per il suo ruolo nel settore edilizio locale. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e cittadini, che si stanno preparando a rendere omaggio alla sua memoria.

La comunità di Catania si prepara a dare l’ultimo saluto all’architetto e ingegnere Rosario Laudani, scomparso nella notte del 17 aprile. La figura professionale e civile, nota per il suo costante impegno verso i cittadini, ha lasciato un segno profondo grazie a una carriera che ha intrecciato competenze tecniche di alto livello e una dedizione sociale senza sosta. I familiari hanno voluto sottolineare la grandezza umana del professionista, descrivendolo come una persona capace di offrire un sostegno affettivo costante e una presenza generosa verso il prossimo. Oltre al valore relazionale, viene ricordata la sua integrità nel lavoro e la sua partecipazione attiva alla vita politica della città, sempre mossa da principi di responsabilità, giustizia e spirito di servizio pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Rosario Laudani: il tecnico che ha costruito il futuro di Catania

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