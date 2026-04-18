È morto l' architetto catanese Rosario Laudani

Nella notte del 17 aprile si è spento l'architetto e ingegnere catanese Rosario Laudani. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e amici, che lo ricordano come una figura di grande rilievo nel campo dell’architettura. Laudani, noto per il suo contributo professionale, aveva dedicato molti anni alla progettazione e alla realizzazione di diverse opere nella sua città. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente tra i suoi conoscenti.

È venuto a mancare, nella notte del 17 aprile, l'architetto e ingegnere catanese Rosario Laudani. "Figura di straordinario valore umano, lascia un’impronta indelebile nella vita di quanti lo hanno conosciuto. Ricordiamo - questa la nota diffusa dai familiari - con gratitudine il suo instancabile.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate È morto l'economista catanese Gaetano AielloOrdinario all'Università di Firenze, Aiello è stato membro dell'editorial board di numerose riviste di marketing, advisor scientifico di numerose... Addio all’architetto che ha ridisegnato Udine: morto Lorenzo Giacomuzzi MooreDallo Stadio Friuli al Teatro Nuovo, fino agli ospedali della Bassa: si spegne a 90 anni uno dei progettisti che hanno segnato il volto contemporaneo...