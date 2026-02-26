FOCUS – NUOTO | Marco Pedoja | l’uomo che ha costruito Martinenghi e il futuro dell’Italia

Marco Pedoja è una figura chiave nel mondo del nuoto italiano, noto per aver contribuito allo sviluppo di talenti come Nicolò Martinenghi. La sua esperienza si estende dagli allenamenti a Varese fino ai successi internazionali, tra cui le competizioni più prestigiose. In questa intervista, Pedoja condivide dettagli sul suo percorso e le sfide affrontate lungo il cammino.

Francesco Pagliarini: dalla frattura al titolo italiano! La rinascita del talento azzurro Marco Pedoja racconta dall’interno una delle storie più importanti del nuoto italiano????????? Dalla crescita di Nicolò Martinenghi a Varese fino all’oro olimpico di Parigi 2024, passando per Europei e Mondiali, questa intervista ripercorre anni di lavoro quotidiano, scelte tecniche e fiducia reciproca. Dopo le Olimpiadi, la separazione sportiva e un nuovo capitolo: il ruolo di tecnico di riferimento della Nazionale giovanile, tra talenti emergenti, pressioni mediatiche e un quadriennio olimpico tutto da costruire. Un dialogo profondo su cosa significa creare un campione, lasciarlo andare e ricominciare con le nuove generazioni, guardando al presente e al futuro del nuoto azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

