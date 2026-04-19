addio a nathalie baye tra truffaut e gli splendori del cinema francese

L’attrice francese Nathalie Baye è deceduta ieri nella sua casa a Parigi all’età di 77 anni. La sua carriera ha attraversato diversi decenni, lavorando con registi noti del cinema francese e internazionale. Tra i film più rappresentativi figurano alcune pellicole dirette da François Truffaut. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio nel mondo del cinema e tra i suoi collaboratori.

Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. L’attrice francese Natalie Baye, è morta ieri all’età di 77 anni nella sua abitazione parigina. Con oltre cinquant’anni di carriera e circa un centinaio di film all’attivo, Baye è stata protagonista tra cinema d’autore, grandi produzioni internazionali e collaborazioni con alcuni dei più importanti registi della storia del cinema europeo. Nata a Mainneville il 6 luglio 1948, Nathalie Baye aveva iniziato il suo percorso artistico dalla danza, studiata a partire dai quattordici anni nel Principato di Monaco. Dopo un’esperienza negli Stati uniti con una compagnia di ballo, aveva scelto di dedicarsi alla recitazione, formandosi al Conservatoire national supérieur d’art dramatique di Parigi, dove si era diplomata nel 1972.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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