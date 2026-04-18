Addio a Nathalie Baye la musa di Truffaut è morta a 77 anni

È deceduta all'età di 77 anni l’attrice francese Nathalie Baye, nota per aver lavorato con il regista François Truffaut in film come Effetto Notte e L’uomo che amava le donne. Durante la sua carriera, ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti. La sua morte è stata annunciata nelle ultime ore, lasciando un vuoto nel mondo del cinema francese. La sua presenza sul grande schermo ha lasciato un segno duraturo.

Si è spenta a 77 anni l'attrice francese Nathalie Baye. Nella sua lunga carriera, la star aveva collaborato con François Truffaut in pellicole cult come Effetto Notte e L'uomo che amava le donne, collezionando numerosi riconoscimenti. Dal 1982 al 1986 fu al centro del gossip per la relazione tormentata con il cantante Johnny Hallyday, da cui ebbe la figlia Laura Smet. Nathalie, stando a quanto riferito dai familiari, era malata da tempo, ed è deceduta nella sua casa parigina. (Articolo in aggiornamento) .🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Addio a Nathalie Baye, la musa di Truffaut è morta a 77 anni Notizie correlate Leggi anche: È morta Nathalie Baye, icona del cinema francese: aveva 77 anni Incidente frontale tra camion e auto: morta una donna di 77 anniSAN POLO DI PIAVE (TREVISO) - Incidente mortale nel tardo pomeriggio di venerdì 13 febbraio a San Polo dove si sono scontrati frontalmente un camion... Contenuti utili per approfondire Addio a Nathalie Baye, la musa di Truffaut è morta a 77 anniNathalie Baye, attrice francese nota per la sua collaborazione con François Truffaut, è morta a 77 anni ... dilei.it È morta Nathalie Baye, icona del cinema francese: aveva 77 anniIl cinema mondiale piange Nathalie Baye. L’attrice francese, musa di Truffaut e Godard, si è spenta a Parigi a 77 anni ... fanpage.it