Addio a Michele Alboreto | il mito del pilota torna a Cascina Grande

A Cascina Grande si sono radunate molte persone per ricordare Michele Alboreto, scomparso venticinque anni fa. La cerimonia ha visto la partecipazione di appassionati e sostenitori della Formula 1, che si sono riuniti per onorare la memoria del pilota. La giornata è stata caratterizzata da momenti di commemorazione e testimonianze sul suo ruolo nel mondo delle corse automobilistiche.

A Cascina Grande si è riunita una vasta partecipazione di appassionati e sostenitori della Formula 1 per celebrare la memoria di Michele Alboreto, scomparso venticinque anni fa. L’evento ha la presenza di numerosi amici del pilota, ex colleghi delle competizioni su pista, oltre a Nadia, sua moglie, le figlie e il fratello Ermanno, per onorare l’eredità di chi era noto nel mondo dell’automobilismo come il pilota gentiluomo. L’eredità di un modello di correttezza tra sport e valori civici. Il legame che unisce la comunità locale al campione della Rossa di Maranello non è solo un ricordo nostalgico, ma si traduce in una riflessione profonda sui modelli educativi che lo sport può offrire.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Michele Alboreto: il mito del pilota torna a Cascina Grande Notizie correlate Il tributo della città al pilota Alboreto campione gentileGrande folla di fan e appassionati di Formula 1 ricordare i venticinque anni dalla scomparsa di Michele Alboreto, figura iconica dell’automobilismo... Rozzano ricorda il suo campione: omaggio a Michele AlboretoRozzano, 14 aprile 2026 – A venticinque anni dalla scomparsa di Michele Alboreto, la sua città gli rende omaggio con una giornata commemorativa in... Tutti gli aggiornamenti Rozzano. Omaggio a Michele Alboreto, il pilota gentiluomoL’amministrazione comunale rende omaggio a Michele Alboreto in occasione del 25° anniversario della sua scomparsa. Sabato 18 aprile, presso la biblioteca di Cascina Grande, verrà inaugurata la mostra ... mi-lorenteggio.com Rozzano ricorda il suo campione: omaggio a Michele AlboretoMostra di cimeli con immagini inedite ed esposizione di Ferrari per celebrare il pilota, scomparso 25 anni fa in un incidente durante le prove di una gara automobilistica ... ilgiorno.it