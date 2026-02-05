E’ morto Cesare Castellotti se ne va a 86 anni lo storico volto di ‘Novantesimo Minuto’

È morto Cesare Castellotti, uno dei volti più noti di ‘Novantesimo Minuto’. Aveva 86 anni. Ex giornalista e capo redattore di Rai Sport, era diventato un simbolo per gli appassionati di calcio. La sua voce e il suo volto hanno accompagnato generazioni di tifosi, lasciando un segno indelebile nel giornalismo sportivo italiano. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e appassionati.

E’ morto Cesare Castellotti, ex giornalista e capo redattore di Rai Sport e volto storico della celebre trasmissione ‘Novantesimo Minuto’. A darne la notizia, Carlo Nesti sul suo profilo Facebook: “Grande, e nobile, professionista. È stato, nella Rai di Torino, prima segretario , e poi, per circa 20 anni, capo-servizio del nucleo sportivo, formato da Barletti, Costa, Calcagno e me. Volto storico del ‘Novantesimo minuto’ di Paolo Valenti. È diventato Vettorello, nella spassosa imitazione di Teo Teocoli. Ha amato più il golf, la sua vera passione, che non il calcio. E ha adorato il Brasile, la sua ‘terra promessa’”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - E’ morto Cesare Castellotti, se ne va a 86 anni lo storico volto di ‘Novantesimo Minuto’ Approfondimenti su Cesare Castellotti Cesare Castellotti morto a 86 anni, seguiva Juventus e Torino per 90° Minuto: fu imitato anche da Teo Teocoli Cesare Castellotti, volto noto di Addio a Cesare Castellotti, lo storico corrispondente di 90° Minuto per Juve e Toro È morto Cesare Castellotti, il giornalista che da Torino ha raccontato decenni di calcio. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Cesare Castellotti Argomenti discussi: Addio ad un altro volto storico di 90° minuto: morto Cesare Castellotti, corrispondente per Juventus e Torino; Marcell Jacobs: Ora mi diverto, obiettivo 2028 e anche oltre. Morto Cesare Castellotti, lo storico corrispondente per Torino e Juventus di 90° Minuto aveva 86 anniSi spegne un’altra storica voce del giornalismo sportivo italiano: è morto a 86 anni Cesare Castellotti, per decenni punto di riferimento della trasmissione calcistica per ... leggo.it E’ morto Cesare Castellotti, se ne va a 86 anni lo storico volto di ‘Novantesimo Minuto’E' morto Cesare Castellotti, ex giornalista e capo redattore di Rai Sport e volto storico della celebre trasmissione 'Novantesimo Minuto'. A darne la notizia, ... lapresse.it Ultim'ora È morto Cesare Castellotti. Il suo volto è entrato nelle case degli sportivi torinesi per tre decenni facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.