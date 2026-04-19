Adamant serve un’impresa a casa della leggenda Oscar

A Caserta, ancora scossa dalla perdita di Oscar Schmidt, l’Adamant si prepara ad affrontare la capolista in vista dei playoff. La squadra locale punta a una vittoria importante per mantenere vive le speranze di avanzare nel torneo. La partita si svolgerà in un clima di grande attesa, con i giocatori pronti a mettere in campo tutta la determinazione possibile.

In una Caserta provata dalla scomparsa del leggendario Oscar Schmidt, l’ Adamant cercherà di giocare uno scherzetto alla capolista lanciatissima verso un ruolo da protagonista nei playoff. Si preannuncia il tutto esaurito al Pala Piccolo, in una piazza storica della pallacanestro che sta tornando a sognare in grande. Quella tra Caserta e Ferrara è una sfida che riporta indietro agli anni della Legadue in cui entrambe si giocavano la promozione nella massima serie. Oggi le cose sono cambiate, tutte e due le società hanno attraversato momenti complicati ripartendo dalle serie minori, ma la voglia di basket non è mai venuta meno. Gli obiettivi...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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