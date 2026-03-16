Cinzia Oscar, nota come una delle voci più rappresentative della canzone napoletana, è deceduta. La notizia è stata confermata dai familiari e dagli amici più stretti. I funerali si sono svolti recentemente, attirando numerosi appassionati e figure del mondo musicale. La cantante aveva contribuito alla tradizione musicale partenopea con la sua interpretazione unica e riconoscibile.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Cinzia Oscar, all’anagrafe Vincenza Testa, avvenuta all’età di 64 anni. La notizia ha colpito profondamente il mondo della musica e del teatro napoletano, lasciando un vuoto incolmabile. Il figlio Marco Calone, noto cantante, ha condiviso un toccante messaggio sui social media: “Mamma, sono morto insieme a te.” Questo messaggio esprime il legame indissolubile tra madre e figlio, un’affermazione che ha fatto immediatamente il giro del web. Cinzia Oscar era riconosciuta come una delle voci più rappresentative della scena neomelodica, capace di toccare il cuore di generazioni di ascoltatori. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Addio a Cinzia Oscar: scompare un’altra leggenda della canzone napoletana.

Articoli correlati

Addio a Cinzia Oscar, voce della canzone napoletana: aveva 63 anni(Adnkronos) – E' morta a Napoli all’età di 63 anni Cinzia Oscar, pseudonimo di Vincenza Testa, cantante e attrice teatrale tra le voci note della...

Addio a Cinzia Oscar, storica voce della canzone neomelodica napoletana: aveva 63 anniNapoli piange Cinzia Oscar Il mondo della musica napoletana è in lutto per la scomparsa di Cinzia Oscar, cantante e attrice teatrale tra le voci più...

Contenuti e approfondimenti su Cinzia Oscar

Temi più discussi: Addio a Cinzia Oscar, voce della canzone napoletana: aveva 63 anni; La morte di Cinzia Oscar, addio alla voce popolare di cantaNapoli; Addio a Cinzia Oscar, artista del popolo; Addio a Cinzia Oscar, voce della canzone napoletana: aveva 63 anni.

Addio a Cinzia Oscar, icona della canzone napoletanaSi è spenta a Napoli all'età di sessantatré anni Cinzia Oscar, pseudonimo di Vincenza Testa, una delle voci più riconoscibili della tradizione neomelodica partenopea. La notizia della scomparsa è stat ... it.blastingnews.com

Addio a Cinzia Oscar: morta la cantante neomelodica napoletana, aveva 64 anniLutto nel panorama della musica neomelodica napoletana: è morta Cinzia Oscar, pseudonimo di Vincenza Testa. L’artista aveva 64 anni. agro24.it

Il ricordo commosso di Nino D'Angelo per la cara Cinzia Oscar - facebook.com facebook

Cinzia Oscar, addio alla voce popolare di cantaNapoli x.com