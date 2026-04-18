Oggi si gioca la semifinale dell’ATP 500 di Monaco, con il tennista italiano che affronta il tedesco nel match in diretta streaming. I due si sfidano sul campo in questa fase del torneo, con l’obiettivo di avanzare verso la finale. La sfida tra i due si svolge nel contesto di un evento di grande rilievo nel circuito professionistico. Seguiremo l’incontro fornendo aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Flavio Cobolli ed Alexander Zverev, semifinale dell’ ATP 500 di Monaco 2026. Il romano torna in campo per una sfida di altissimo livello contro il padrone di casa: l’azzurro sfida il numero 3 del mondo per un posto nella finalissima del torneo tedesco. Cobolli va a caccia della seconda finale della stagione dopo il titolo vinto nell’ATP 500 di Acapulco. A poche settimane di distanza l’azzurro prova a tornare all’ultimo atto di un torneo, questa volta su terra battuta. La stagione sul rosso dell’italiano è iniziata a Montecarlo dove ha sconfitto in 3 set Francisco Comesana prima di arrendersi ad Alexander Blockx.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Zverev, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: serve un’impresa contro il padrone di casa

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