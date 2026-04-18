Una famiglia di origini egiziane residente a Parma ha vissuto un dramma, quando un bambino di due anni e mezzo è morto all’ospedale di Padova dopo aver subito un intervento al braccio. L’evento è avvenuto martedì scorso e ha suscitato grande dolore tra i familiari e la comunità locale. Le circostanze precise della morte sono al momento sotto verifica da parte delle autorità sanitarie e giudiziarie.

Un tragico evento ha colpito una famiglia di origini egiziana residente a Parma, dopo che un bambino di due anni e mezzo è deceduto martedì scorso all’ospedale di Padova. Il piccolo, che conviveva con una patologia congenita al plesso brachiale destro che coinvolgeva spalla, gomito e mano, era stato trasferito d’urgenza dal presidio di Rovigo a seguito di un arresto cardiaco avvenuto circa un’ora dopo l’inizio dell’intervento chirurgico programmato per le otto del mattino. La cronaca di un trasferimento d’urgenza non riuscito. Il percorso clinico del bambino era iniziato molto tempo prima, con terapie seguite nel territorio parmense. Dopo un...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Parma: bimbo di 2 anni muore dopo l’intervento al braccio

Il piccolo Domenico è morto due mesi dopo il trapianto di cuore fallito al Monaldi di Napoli

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Temi più discussi: Bimbo di 2 anni morto durante il trasporto in ambulanza da Rovigo a Padova dopo l'operazione, aperta inchiesta; Bimbo di 2 anni muore dopo un’operazione al braccio: il peggioramento in sala operatoria, l'arresto cardiaco in ambulanza.; Tragedia a Rovigo, bambino di 2 anni muore durante un intervento al braccio; Choc durante un intervento di routine: bimbo di 2 anni trasportato d'urgenza, poi la tragedia devastante.

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