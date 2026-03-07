Famiglia nel bosco sit-in di protesta davanti alla struttura di Vasto | Bimbi a casa con i genitori

Una famiglia ha organizzato un sit-in di protesta davanti a una struttura di Vasto, chiedendo che i tre fratellini vengano restituiti ai genitori. I bambini sono attualmente nella comunità dal 20 novembre, mentre la famiglia si oppone al loro trasferimento. La manifestazione si è svolta in modo pacifico e ha coinvolto alcuni membri della famiglia e sostenitori. La situazione rimane in attesa di nuove decisioni ufficiali.

"I bambini a casa con i loro genitori e stop agli abusi sui minori". Sono i messaggi comparsi su un Tricolore steso lungo il guardrail di fronte alla casa-famiglia che ospita i figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, la coppia della "famiglia del bosco" di Palmoli (Chieti). La mobilitazione è stata organizzata dal Comitato #DifesaMinori che ha promosso una fiaccolata davanti alla struttura d'accoglienza, raccogliendo l'adesione di diverse associazioni e movimenti politici nazionali., "Giù le mani dai bambini. Vergogna". "La famiglia è il fondamento della Chiesa e dividerla è vergognoso".

Disposta un'indagine psico-diagnostica sulla famiglia nel bosco, i bimbi restano nella casa famiglia di VastoI bambini della “famiglia nel bosco” dovranno restare nella casa famiglia di Vasto, dove sono stati collocati lo scorso 20 novembre.

Famiglia nel bosco, Catherine al casolare: non risponde ai giornalisti e torna a occuparsi degli animaliNon risponde ai giornalisti e riprende la vita da dove l'aveva lasciata, occupandosi degli animali di proprietà. È un ritorno anomalo quello Catherine Birmingham, la ... ilmessaggero.it

Famiglia nel bosco, la madre è stata allontanata: «La sua presenza blocca gli interventi ed è dannosa per l’equilibrio emotivo dei bambini». Meloni: «I figli non sono ...La madre è stata allontanata dai tre figli, con cui viveva in una struttura di Vasto da quattro mesi. Il provvedimento del Tribunale dei minorenni de L'Aquila arriva nel giorno in cui si sarebbe dovut ... vanityfair.it

Il ministro delle Pari opportunità interviene a proposito della famiglia nel bosco: «Le toghe facciano un passo indietro, si deve tener conto del miglior interesse dei minori. Servono collaborazione e approfondimenti». - facebook.com facebook

Famiglia nel bosco, il momento in cui la mamma Catherine viene allontanata di notte dai suoi figli x.com