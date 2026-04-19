Acqua minerale aumenti sulle bottiglie di plastica fino a 6 centesimi

Il prezzo delle bottiglie di acqua minerale in plastica potrebbe aumentare nei prossimi mesi, con un incremento stimato fino a 6 centesimi per le confezioni da 1,5 litri. La variazione interessa principalmente il settore delle acque imbottigliate, mentre non sono stati ancora comunicati dettagli ufficiali sui motivi di questo possibile aumento. La notizia arriva in un momento in cui i costi di produzione e di distribuzione sono soggetti a variazioni.

Il prezzo dell’acqua mineral e potrebbe tornare a salire nei prossimi mesi, con aumenti stimati fino a 6 centesimi per le bottiglie da 1,5 litri. Un rincaro che, se confermato, avrebbe un grave impatto diretto sui consumatori italiani, che si inserisce in un contesto già segnato da inflazione e tensioni sulle materie prime. Secondo le stime diffuse dalle associazioni di consumatori come il Codacons, l’aumento potrebbe tradursi in un aggravio complessivo di centinaia di milioni di euro annui per le famiglie italiane. Perché aumentano i prezzi dell’acqua minerale. Il fattore più rilevante alla base dei possibili rincari è l’aumento del costo delle materie prime, in particolare del pet, il materiale utilizzato per la produzione delle bottiglie.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Acqua minerale, aumenti sulle bottiglie di plastica fino a 6 centesimi Notizie correlate La guerra in Medio Oriente fa salire il prezzo dell’acqua minerale: così il blocco di Hormuz si fa sentire anche sulle bottigliette di plasticaLa crisi in Medio Oriente rischia di far salire i prezzi al dettaglio anche di bevande e acqua minerale, al punto che una bottiglia da 1,5 litri... A rischio l'acqua minerale, rincari fino a 6 cent a bottigliaLa crisi in Medio Oriente rischia di far salire i prezzi al dettaglio anche di bevande e acqua minerale al punto che una bottiglia da 1,5 litri... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Iran, la crisi arriva in tavola: più cara l'acqua minerale; Crisi Medio Oriente, rischio rincari fino al 20% per acqua e bevande in bottiglia; Acqua minerale, possibili nuovi rincari: rischio aumento fino a 6 cent a bottiglia; Ora costerà di più anche l'acqua (e alcuni prodotti potrebbero anche sparire dagli scaffali). Acqua minerale, aumenti sulle bottiglie di plastica fino a 6 centesimiLa crisi iraniana sta portando a difficoltà nella filiera del pet, la plastica monouso per le bottigliette, con possibili rincari di prezzi ... quifinanza.it Acqua minerale, in arrivo rincari: la guerra in Iran arriva nei supermercatiLa crisi in Medio Oriente fa salire i prezzi dell'acqua minerale fino a 6 centesimi a bottiglia. Il Codacons ha presentato un esposto all'Antitrust. blogsicilia.it La crisi in Medio Oriente rischia di tradursi rapidamente in un aumento dei prezzi anche per beni di largo consumo come l’acqua minerale. Secondo le stime, una bottiglia da un litro e mezzo potrebbe costare a breve fino a cinque o sei centesimi in più. Un rinc - facebook.com facebook La guerra in Medio Oriente fa salire il prezzo dell’acqua minerale: così il blocco di Hormuz si fa sentire anche sulle bottigliette di plastica x.com