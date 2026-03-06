Alì Terme | Rizzo chiede il perché della revoca del divieto ai pesanti

Il sindaco di Alì Terme ha chiesto chiarimenti sulla revoca del divieto ai mezzi pesanti. La decisione ha suscitato domande tra i cittadini e le autorità locali, mentre le condizioni atmosferiche sono caratterizzate da pioggerelline e una temperatura di 16 gradi con venti a 2. La questione riguarda le misure adottate per il traffico nella zona.

Sotto il cielo coperto da pioggerelline che hanno reso l'aria di Alì Terme umida e fredda, con una temperatura di 16 gradi e venti a 2.9 nodi da Sud, si è sviluppato un acceso dibattito sulla sicurezza stradale nel cuore del borgo jonico. Antongiacomo Rizzo, figura politica in ascesa nella corsa alla sindaco, ha inviato un esposto formale alle massime autorità per chiedere chiarimenti su una decisione amministrativa controversa riguardante i mezzi pesanti. La questione verte sulla revoca dell'ordinanza sindacale n.121, emanata il 31 ottobre 2025, che aveva bloccato il transito ai veicoli sopra le 3,5 tonnellate lungo via Mastro Guglielmo. 🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Alì Terme, esposto di Antongiacomo Rizzo sulla revoca del divieto ai mezzi pesanti "Figlio della nostra terra condannato prima del processo", il monito dell’ex sindaco di Alì Terme sul caso CinturrinoL'avvocato ed ex primo cittadino richiama al rispetto della presunzione di innocenza e critica la pressione mediatica sul commissario capo arrestato...