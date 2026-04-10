Un uomo straniero accusato di aver commesso un'aggressione su un'anziana è tornato in libertà dopo che si è scoperto che l'ordinanza di custodia cautelare emessa a luglio dal gip del tribunale di Pistoia non era stata tradotta in francese, lingua dell'imputato. La mancanza di traduzione ha portato alla revoca della misura restrittiva. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario in corso e si concentra su aspetti procedurali legati alla comunicazione ufficiale.

L'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Pistoia lo scorso luglio non era stata tradotta in francese, la lingua dell'imputato. E per questo motivo, il tribunale del Riesame ha disposto la scarcerazione del ventiduenne originario del Mali accusato di aver rapinato e violentato una donna di 74 anni. Questa la vicenda dai tratti surreali che arriva dalla Toscana. Tutto è iniziato nel capoluogo pistoiese la scorsa estate, quando l'anziana era stata avvicinata dal giovane extracomunitario che le aveva chiesto qualche spicciolo. Con questa scusa però, l'avrebbe prima costretta a subire violenza nell’androne del palazzo nel quale la donna viveva, e poi si sarebbe fatto portare in casa, dove aveva abusato ancora di lei prima dell’arrivo della figlia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “L'ordinanza non era tradotta in francese”. E lo straniero accusato di aver violentato un'anziana torna in libertà

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