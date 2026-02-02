Leccese rinnova la tessera Anpi | Scelta di campo sicurezza e libertà non sono in contrapposizione

Vito Leccese, sindaco di Bari, ha rinnovato questa mattina la tessera dell’Anpi durante l’appuntamento al Palazzo della Città, dove si è riunita la sezione barese dell’associazione dedicata ad Arturo Cucciolla. L’atto di rinnovo è stato un gesto chiaro: per Leccese, sicurezza e libertà non sono in opposizione, ma camminano insieme. La giornata di tesseramento ha visto partecipazione e dibattiti, segnando un momento di impegno politico e civico nel capoluogo pugliese.

Il sindaco di Bari ribadisce l’impegno antifascista: "La violenza non può giustificare restrizioni delle libertà fondamentali" Il sindaco di Bari Vito Leccese ha rinnovato questa mattina la propria iscrizione all’Anpi nel corso della giornata di tesseramento organizzata a Palazzo della Città dalla sezione barese dell’associazione, intitolata ad Arturo Cucciolla. All’iniziativa era presente anche la presidente della sezione, Rosaria Lopedote. A margine dell’incontro, il primo cittadino ha sottolineato il valore civile e politico dell’adesione all’Anpi, ribadendo il legame tra memoria della Resistenza, Costituzione e impegno democratico quotidiano.🔗 Leggi su Baritoday.it Approfondimenti su Vito Leccese Ciriani: ho preso la tessera del Msi a 16 anni, non rinnego nulla. All’Anpi dico di guardare in casa propria Ciriani ricorda di aver aderito al MSI a 16 anni, affermando di non rinnegare quella scelta. "Rinnova la tessera sanitaria", ma è una truffa: come difendersi Negli ultimi giorni sono stati segnalati messaggi ingannevoli che, spacciandosi per comunicazioni ufficiali del Ministero della Salute, invitano al rinnovo della tessera sanitaria. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Vito Leccese Vito Leccese rinnova il legame con i partigiani e parla di Torino: Sicurezza e libertà bene comuneIl sindaco di Bari ha aderito alla campagna dell’Anpi (l’Associazione nazionale partigiani). È il modo – ha detto – con cui dichiariamo, senza ambiguità, la nostra appartenenza ai valori fondativi de ... msn.com Rinnova la tessera sanitaria: l’e-mail truffa che inganna e ruba i dati (come riconoscerla)Negli ultimi giorni l’Agenzia Entrate ha messo all’attenzione di tutti la truffa tessera sanitaria, ... msn.com Leccese Assicurazioni - Agenzia Generale facebook

