Leccese rinnova la tessera Anpi | Scelta di campo sicurezza e libertà non sono in contrapposizione
Vito Leccese, sindaco di Bari, ha rinnovato questa mattina la tessera dell’Anpi durante l’appuntamento al Palazzo della Città, dove si è riunita la sezione barese dell’associazione dedicata ad Arturo Cucciolla. L’atto di rinnovo è stato un gesto chiaro: per Leccese, sicurezza e libertà non sono in opposizione, ma camminano insieme. La giornata di tesseramento ha visto partecipazione e dibattiti, segnando un momento di impegno politico e civico nel capoluogo pugliese.
Il sindaco di Bari ribadisce l’impegno antifascista: "La violenza non può giustificare restrizioni delle libertà fondamentali" Il sindaco di Bari Vito Leccese ha rinnovato questa mattina la propria iscrizione all’Anpi nel corso della giornata di tesseramento organizzata a Palazzo della Città dalla sezione barese dell’associazione, intitolata ad Arturo Cucciolla. All’iniziativa era presente anche la presidente della sezione, Rosaria Lopedote. A margine dell’incontro, il primo cittadino ha sottolineato il valore civile e politico dell’adesione all’Anpi, ribadendo il legame tra memoria della Resistenza, Costituzione e impegno democratico quotidiano.🔗 Leggi su Baritoday.it
