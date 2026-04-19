Un allenatore degli under 18 è stato sospeso per otto mesi con l’accusa di aver tentato di corrompere un arbitro durante una partita. La squalifica è stata decisa dal giudice sportivo, ma la società coinvolta ha pubblicamente contestato la decisione. La vicenda rimane avvolta da incertezze, con diverse comunicazioni contrastanti tra le parti coinvolte e ancora senza chiarimenti definitivi.

Otto mesi di squalifica all’allenatore Gianpaolo Troli per presunta corruzione nei confronti dell’arbitro in una vicenda dai contorni poco chiari e ancora tutti da definire, fra sentenze del giudice sportivo e comunicati di smentita della società coinvolta. La partita in questione è quella fra la New Team Adro e l’Uso United, per il campionato under 18 regionale. Dopo il 2-2 maturato sul campo, qualcosa di poco chiaro è avvenuto a fine gara, come si legge nel comunicato del Crl. Secondo la ricostruzione riportata negli atti, l’allenatore bresciano sarebbe entrato nello spogliatoio dell’arbitro e avrebbe tentato di convincerlo a modificare il referto della gara, con l’obiettivo di attenuare la squalifica inflitta ad un proprio calciatore (che era pure suo figlio), espulso durante l’incontro e poi fermato per quattro giornate.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Accusa di illecito per un allenatore degli under 18. "Ha provato a corrompere l’arbitro». Dopo la squalifica il club si ribella

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