Calcio giovanile allenatore chiude arbitro negli spogliatoi | scatta la maxi squalifica

Durante una partita del campionato Giovanissimi B tra Firenze Sud e Fiesole Calcio, un allenatore ha chiuso un arbitro negli spogliatoi, scatenando una forte reazione delle autorità sportive. Il fatto ha portato a una maxi squalifica per l’allenatore coinvolto, nel contesto di un episodio che ha suscitato molte discussioni nel mondo del calcio giovanile. La partita si è conclusa con provvedimenti disciplinari nei confronti della squadra ospite.

Nel mirino del giudice sportivo la gara Giovanissimi B tra Firenze Sud e Fiesole Calcio: stop fino all'11 ottobre 2026 per il tecnico Alessandro D'Agostino. Sei giornate di squalifica anche per un giocatore. L'allenatore replica: "Ricostruzione non vera, presenteremo ricorso" L'ennesima gara giovanile destinata a far discutere. Al centro delle polemiche è il dopo partita seguito alla gara Firenze Sud-Fiesole Calcio, valida per il campionato Giovanissimi B, girone M, terminata con provvedimenti pesantissimi del giudice sportivo nei confronti della formazione ospite. Il giudice sportivo ha infatti disposto la squalifica fino all'11 ottobre 2026 per l'allenatore del Fiesole Calcio Alessandro D'Agostino. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Chiude l'arbitro negli spogliatoi dopo la gara di Under 14. Maxi squalifica per l'allenatoreFirenze, 12 marzo 2026 – Ha chiuso a chiave un arbitro negli spogliatoi, dopodichè lo ha minacciato mettendogli le mani attorno al volto. La rissa negli spogliatoi alla fine della partita di calcio e l'allenatore finisce in ospedaleIndagano i carabinieri sulla rissa avvenuta al termine della partita tra le squadre under 17 dell'Acqui Calcio e del Baveno Stresa Calcio.