Chiude l’arbitro negli spogliatoi dopo la gara di Under 14 Maxi squalifica per l’allenatore

Dopo la partita di Under 14 a Firenze, un arbitro è stato rinchiuso negli spogliatoi dall’allenatore, che poi lo ha minacciato e gli ha messo le mani attorno al volto. La vicenda ha portato a una maxi squalifica per l’allenatore coinvolto. La partita si è conclusa con questa scena, suscitando immediatamente attenzione e critiche.

Firenze, 12 marzo 2026 – Ha chiuso a chiave un arbitro negli spogliatoi, dopodichè lo ha minacciato mettendogli le mani attorno al volto. E' il motivo che ha portato alla maxi squalifica di Alessandro D'Agostino, tecnico della squadra B del Fiesole: la decisione è arrivata dopo il gesto, molto grave e poco edificante, che l'allenatore ha messo in pratica al termine di una gara di ragazzini. Cosa è successo I fatti si sono consumati nel post partita di Firenze Sud S.C.-Fiesole Calcio 'B' del campionato provinciale under 14 Giovanissimi 'B' (gir.'M'), terminata con il successo della formazione locale per 4-0....

